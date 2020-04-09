Конец нефтяной войне близок?

Переговоры в формате ОПЕК+ осложнялись трениями между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и российской стороной, однако Москва и Эр-Рияд сумели достичь взаимопонимания, - отмечает агентство Reuters. По его данным, в новой сделке может идти речь о сокращении мировой добычи на 20 млн баррелей в сутки – больше даже самых оптимистичных прогнозов.

Срок действия предыдущего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти истек в конце марта. Его продлению помешали разногласия относительно условий сотрудничества как раз России и Саудовской Аравии. После этого Эр-Рияд развязал ценовую войну, резко нарастив объемы добычи, что вкупе с падением спроса из-за коронавируса спровоцировало обвал мировых цен на нефть. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель. Для России одним из последствий стала существенная девальвация национальной валюты: курс превышал отметку в 80 рублей за доллар.

Сразу после сообщений о компромиссе между Москвой и Эр-Риядом нефть резко пошла в рост. На лондонской бирже баррель марки Brent в моменте пробил отметку в 36 долларов за баррель. Позже все-таки произошла коррекция в сторону понижения: на момент подготовки материала Brent стоила 34 доллара 33 цента. За баррелем поспешил и рубль, существенно укрепившийся по отношению к основным валютам: в моменте курс доллара к рублю падал до 72,60 - впервые с 13 марта, - отмечает РБК. Потом, правда, тенденция несколько изменилась, но тем не менее, к вечеру четверга доллар был на рубль дешевле уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Предметом дискуссий на переговорах ОПЕК+ остается отметка, от которой следует отсчитывать сокращение объемов добычи. Россия, не менявшая объемов добычи, предлагает исходить из показателей по итогам первого квартала этого года, тогда как саудиты отправной точкой хотят видеть текущий уровень добычи, который они с момента распада предыдущей сделки нарастили более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Кроме этой незатейливой хитрости Эр-Рияда есть и еще один нюанс: Москва свою готовность пойти на снижение добычи на 1,6 млн баррелей в сутки, т.е. на 14%, обуславливает необходимостью снижения добычи в других странах, в частности, в США, Бразилии, Норвегии, Канаде, Мексике, - отмечает РБК.

Удастся ли игрокам нефтяного рынка договориться «всем со всеми»? Этот вопрос остается открытым. Но шаг к окончанию нефтяной войны уже сделан.

