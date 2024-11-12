Компания «Вимм-билль-данн» подтвердила повышение отпускных цен на молоко

Компания «Вимм-билль-данн», которая является крупнейшим производителем питьевого молока в России, подтвердила повышение средних отпускных цен. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель компании заявил агентству, что торговые сети были уведомлены о повышении отпускных цен с 1 ноября ещё в середине сентября.

«Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости», - добавили в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ объявила о проведении проверки из-за стоимости питьевой воды в бутылках в международном аэропорту Внуково, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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