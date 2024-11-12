Компания «Вимм-билль-данн» подтвердила повышение отпускных цен на молоко
Компания «Вимм-билль-данн», которая является крупнейшим производителем питьевого молока в России, подтвердила повышение средних отпускных цен. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель компании заявил агентству, что торговые сети были уведомлены о повышении отпускных цен с 1 ноября ещё в середине сентября.
«Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости», - добавили в компании.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ объявила о проведении проверки из-за стоимости питьевой воды в бутылках в международном аэропорту Внуково, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Белорусского союза офицеров отказался от участия в выборах президента
- Премьер-министр Японии уснул во время собственного переизбрания
- Роскомнадзор с начала года оштрафовал блогеров на 24,4 млн рублей
- СМИ: В Казахстане выразили претензии на территории РФ
- Объем продаж телевизоров в России сократился на 5%
- Компания «Вимм-билль-данн» подтвердила повышение отпускных цен на молоко
- Генпрокурор России поручил проверить факты роста цен на молоко
- Врач объяснила, почему пожилые пациенты чаще выживают после инфаркта
- Поставщиков Минобороны России обвинили в хищении 50 млн рублей
- Опра Уинфри опровергла, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru