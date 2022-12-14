Компания Sminex купила девелопера «Интеко»

Банк непрофильных активов «Траст» продал девелопера «Интеко» компании Sminex за 38 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Sminex вложит 2 млрд рублей в системы комфорта дома «Достижение»

Отмечается, что в периметр продажи вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, включая семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 миллиона «квадратов» в стадии проектирования и строительства.

«Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали», - приводятся в сообщении слова предправления «Траста» Александры Соколовой.

Ранее, осенью 2021 года, «Траст» выставлял «Интеко» на торги по начальной цене 37,4 миллиарда рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродажа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры