Компания Sminex купила девелопера «Интеко»

Отмечается, что в периметр продажи вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, включая семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 миллиона «квадратов» в стадии проектирования и строительства.

«Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали», - приводятся в сообщении слова предправления «Траста» Александры Соколовой.

Ранее, осенью 2021 года, «Траст» выставлял «Интеко» на торги по начальной цене 37,4 миллиарда рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

