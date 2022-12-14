Компания Sminex купила девелопера «Интеко»
Банк непрофильных активов «Траст» продал девелопера «Интеко» компании Sminex за 38 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что в периметр продажи вошли активы «Интеко» в Москве и Ростове-на-Дону, включая семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 миллиона «квадратов» в стадии проектирования и строительства.
«Цена продажи полностью соответствует нашим ожиданиям. Более того, мы закрыли сделку по цене даже выше, чем планировали», - приводятся в сообщении слова предправления «Траста» Александры Соколовой.
Ранее, осенью 2021 года, «Траст» выставлял «Интеко» на торги по начальной цене 37,4 миллиарда рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- «Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай
- В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
- Компания Sminex купила девелопера «Интеко»
- СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
- Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
- СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
- Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО
- СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне
- Российским ТЦ рекомендовали усилить меры безопасности
- Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru