Sminex вложит 2 млрд рублей в системы комфорта дома «Достижение»

В проекте бизнес-класса, расположенном на улице Академика Королёва, предусмотрены современная приточно-вытяжная вентиляция c многоступенчатой фильтрацией воздуха, система очистки воды до уровня питьевой, круглогодичное горячее водоснабжение, скоростные бесшумные лифты премиум-класса.

Одна из отличительных черт дома — высокое качество воды, эквивалентное бутилированной. Фильтры питьевого водопровода построены по принципу самоочистки в автоматическом режиме при постоянном электронном анализе качества воды. Не будут грозить жителям и сезонные отключения горячей воды. На этот случай в доме установлено 11 бойлеров для нагревания. Запаса воды в установках хватит, чтобы обеспечить горячей водой более трех тысяч жителей дома из расчета 75 литров в сутки на человека.

Воздух в квартирах постоянно обновляется благодаря приточно-вытяжной вентиляции. Многоступенчатая система фильтрации воздуха устраняет болезнетворные микробы и пыль, снижая риск аллергии. В проекте предусмотрены лифты марки KONE с вентиляцией, что делает комфортным даже кратковременное пребывание в кабинах. Они опускаются с жилых этажей напрямую на подземную парковку. Время ожидания лифта — не более одной минуты.

«Мы создаём комфортную среду для жизни в “Достижении”. Ее важное звено — инфраструктура для здоровья и спорта. Поэтому квартиры оборудованы самыми современными системами комфорта, которые раньше были доступны только в премиальных проектах. Заняться спортом жители могут в фитнес-зале или на спортивных площадках. Во дворе — удобные условия для йоги, а подростки оценят площадку для паркура и настольный теннис. Перейдя через дорогу, можно отправиться на пробежку в бескрайние парки или заняться конным спортом», — отметил Иван Обухов, директор по продажам Sminex.

В системы комфорта дома «Достижение» девелопер в общей сложности инвестирует 2 миллиарда рублей. У компании многолетний опыт управления жилой и коммерческой недвижимостью. За качество обслуживания проектов после их ввода в эксплуатацию отвечают специалисты Службы Комфорта Sminex.

