Компания Ladoga начала продавать в России китайский виски

С начала года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант». При этом большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров.

Самое главное в виски - выдержка напитка, страна-производитель не имеет особого значения. Об этом «Радиоточке НСН» заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

