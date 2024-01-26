Компания Ladoga начала продавать в России китайский виски
Российский производитель алкоголя Ladoga начал производство виски на предприятиях Goalong Distillery в Китае, пишет «Коммерсант».
Бутылка объемом 0,7 литра в подарочной упаковке обойдется в 1,7 тысячи рублей. Новый бренд получил название Kubao.
С начала года поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию выросли в десять раз, до 464 тысяч литров, пишет «Коммерсант». При этом большую часть экспорта из Китая составил виски – 421 тысяча литров.
Самое главное в виски - выдержка напитка, страна-производитель не имеет особого значения. Об этом «Радиоточке НСН» заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru