Компания Henkel заявила о продолжении деятельности на российском рынке

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал о планах немецкого химико-промышленного концерна покинуть российский рынок и желании уйти из страны в конце 2022 года.

17 августа сообщалось, что компания планирует продать свои российские предприятия, в том числе завод по производству строительных смесей в Челябинской области, а 19 апреля производитель объявил, что прекратит работу в России.



С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако часть из них сообщает о возвращении.

