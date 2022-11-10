Компания Henkel заявила о продолжении деятельности на российском рынке

Компания Henkel заявила ритейлерам, что не покидает российский рынок. Об этом сообщают «Известия».

«На текущий момент изменений нет, компания продолжает деятельность и будет продолжать ее как Henkel, работа идет в стандартном режиме, без ухудшения или улучшения ситуации», — сообщил производитель ритейлеру.

Производитель Persil и «Ласки» захотел окончательно уйти из России

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал о планах немецкого химико-промышленного концерна покинуть российский рынок и желании уйти из страны в конце 2022 года.

17 августа сообщалось, что компания планирует продать свои российские предприятия, в том числе завод по производству строительных смесей в Челябинской области, а 19 апреля производитель объявил, что прекратит работу в России.

С февраля 2022 года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако часть из них сообщает о возвращении.

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