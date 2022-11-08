Производитель Persil и «Ласки» захотел окончательно уйти из России

По его словам, концерн намерен уйти из России до конца текущего года, так как раньше завершить этот процесс, вероятнее всего, не получится.

Он также отметил, что российские активы Henkel интересны местным инвесторам.

Компании Henkel принадлежат такие бренды, как Persil, «Пемос», «Ласка», «Пемолюкс», «Момент» и другие, в России у неё 11 заводов. После начала спецоперации на Украине концерн объявил о прекращении деятельности в России, пишут «Известия».

