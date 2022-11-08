Производитель Persil и «Ласки» захотел окончательно уйти из России

Финансовый директор немецкого химико-промышленного концерна Henkel Марко Свобода заявил, что компания планирует окончательно покинуть российский рынок, сообщает РИА Новости.

Производитель чая Lipton и Brooke Bond решил уйти с российского рынка

По его словам, концерн намерен уйти из России до конца текущего года, так как раньше завершить этот процесс, вероятнее всего, не получится.

Он также отметил, что российские активы Henkel интересны местным инвесторам.

Компании Henkel принадлежат такие бренды, как Persil, «Пемос», «Ласка», «Пемолюкс», «Момент» и другие, в России у неё 11 заводов. После начала спецоперации на Украине концерн объявил о прекращении деятельности в России, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесСпецоперацияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры