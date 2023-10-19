Компания «Газпром нефть» обеспечила себя запасами нефти на 19 лет
Директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин в интервью «Интерфаксу» заявил, что накопленных подготовленных запасов топлива хватит компании на 19 лет.
По его словам, в 2022 году было открыто 20 новых месторождений. Также компания получила лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и Енисейском заливе Карского моря.
Кроме того, в прошлом году было открыто одно из крупнейших месторождений в Оренбургской области.
«Дебит на скважине составил около 500 тонн в сутки при среднем показателе в этом регионе около 20 тонн - это очень хороший результат», - указал Масалкин.
Он добавил, что в настоящий момент Газпром нефть» наращивает разработки месторождений в Восточной Сибирии на Оморинском участке в Красноярском крае.
Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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