Компания «Газпром нефть» обеспечила себя запасами нефти на 19 лет

По его словам, в 2022 году было открыто 20 новых месторождений. Также компания получила лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и Енисейском заливе Карского моря.

Кроме того, в прошлом году было открыто одно из крупнейших месторождений в Оренбургской области.

«Дебит на скважине составил около 500 тонн в сутки при среднем показателе в этом регионе около 20 тонн - это очень хороший результат», - указал Масалкин.

Он добавил, что в настоящий момент Газпром нефть» наращивает разработки месторождений в Восточной Сибирии на Оморинском участке в Красноярском крае.

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

