Компанию Gazprom Germania отдали под временное управление германского регулятора

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что компания Gazprom Germania была отдана под попечительское управление Федерального сетевого агентства, сообщает ТАСС.

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По его словам германский регулятор будет осуществлять попечительское управление компанией до 30 сентября 2022 года.

«Правительство ФРГ делает всё необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии», - подчеркнул Хабек.

Ранее группа «Газпром» объявила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:БизнесГерманияФРГГазпром
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