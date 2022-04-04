Компанию Gazprom Germania отдали под временное управление германского регулятора
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что компания Gazprom Germania была отдана под попечительское управление Федерального сетевого агентства, сообщает ТАСС.
По его словам германский регулятор будет осуществлять попечительское управление компанией до 30 сентября 2022 года.
«Правительство ФРГ делает всё необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии», - подчеркнул Хабек.
Ранее группа «Газпром» объявила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает RT.
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