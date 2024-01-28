Компании из ОЭЗ «Технополис Москва» примут участие в конкурсе «Знай наших»
Десять предприятий из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали участниками конкурса новых лучших российских брендов «Знай наших» в этом году. Об этом заявил министр правительствп Москвв глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В частности, на мероприятии будет представлены компании «ЛАССАРД», «Хирана+», «Аддитивный инжиниринг», «Ветбиохим», «Медплант» и другие.
«Сегодня ОЭЗ столицы – это центр развития инновационной промышленности, точка притяжения высокотехнологичных компаний, которые при поддержке города стремительно увеличивают свою долю на рынке», - отметил Овчинский.
Предприятия выступят в номинациях «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Готовая еда», «Потребительские товары», «Креатив». Компания «Некс-Т», представляющая ОЭЗ, в прошлом году выиграла конкурс отечественных брендов в номинации «Высокие технологии».
На территории ОЭЗ «Технополис Москва» действует льготный режим предпринимательской деятельности. На ней локализовано более двухсот высокотехнологических предприятий. ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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