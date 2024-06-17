Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предполагающий введение в России с 1 января 2025 года многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщает Ura.ru.

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Согласно документу, предлагается сохранить ставку в 13% для доходов до 2,4 млн рублей в год. При заработке отот 2,4 до 5 млн рублей в год её предлагается установить на уровне 15%. Максимальная ставка в 22% будет применяться для доходов свыше 50 млн рублей в год.

Законопроектом предусмотрено введение повышенного налог только с суммы превышения соответствующих порогов.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил рассмотреть возможность уменьшения числа ставок прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц и ограничить ее верхнюю планку на уровне 18%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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