Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
Необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Президент также поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем государственных закупок у стартапов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
Ранее глава Счетной палаты Борис Ковальчук заявил, что мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершен. Руководитель ведомства также призвал проверить ценообразование в сфере цифровизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru