Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ

Необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Президент также поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем государственных закупок у стартапов.

Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

Ранее глава Счетной палаты Борис Ковальчук заявил, что мораторий на проверку IT-компаний в РФ завершен. Руководитель ведомства также призвал проверить ценообразование в сфере цифровизации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:Владимир ПутинНалог

Горячие новости

Все новости

партнеры