Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ

Необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для отечественных IT-компаний до 2030 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Президент также поручил проработать и другие меры поддержки для IT-компаний, в том числе путем государственных закупок у стартапов.