Колташов: Укрепление рубля должно было начаться летом 2020 года

Рубль должен был укрепляться еще летом 2020 года, но этому помешала политика Банка России, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Санкции способствовали укреплению рубля, но из-за того, что сломалась политика Банка России и Министерства финансов, которая проводилась много лет. На самом деле серьезное укрепление рубля должна было начаться еще летом 2020 года, но для этого нужно было отказаться от бюджетного правила, отказаться занижать цены на нефть, чтобы, как считается, иметь больше рублевой выручки в распоряжении. Хотя я не очень понимаю, в чем ценность инфляционных рублей. И атака санкций, и крушение этой модели и политики со стороны президента и премьер-министра – это результат того, как насилие работает в экономике. Великая роль насилия в экономике... Это насилие бывает благотворным для экономических процессов, мы к этой ситуации и пришли», - рассказал Колташов.

Рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

