Коллекторы рассказали, в каких сферах больше всего должников
Чаще всего с возвратом долга опаздывают водители, продавцы и официанты. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
По его словам, в данных сферах деятельности около 20% злостных неплательщиков.
Мехтиев рассказал, что среднестатистические должники – это 30-35-летние женатые мужчины или замужние женщины с заработной платой от 30 до 60 тысяч рублей. Чаще всего у них есть дети.
Он отметил, что 60% долгов приходится на потребительские кредиты, и 37% - на кредитные карты. При этом, по словам президента НАПКА, наименьшее количество долгов наблюдается в сфере залоговых кредитов. Так, например, задолженность по автокредитованию составляет всего 1,5%, по ипотеке - 0,5%.
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