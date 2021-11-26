Коллекторы рассказали, в каких сферах больше всего должников

Чаще всего с возвратом долга опаздывают водители, продавцы и официанты. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, в данных сферах деятельности около 20% злостных неплательщиков.

Мехтиев рассказал, что среднестатистические должники – это 30-35-летние женатые мужчины или замужние женщины с заработной платой от 30 до 60 тысяч рублей. Чаще всего у них есть дети.