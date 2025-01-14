Количество выдачи потребительских кредитов упало на 16,9%

Кредитные организации выдали в России 1,42 млн потребительских кредитов в декабре 2024 года, что на 16,9% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.

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Всего с сентября по декабрь падение составило 57,5%, если же сравнивать январь и декабрь 2024 года, сокращение достигло 49,7% (в январе 2024 года было выдано 2,83 млн потребительских кредитов).

Чаще всего потребительские кредиты одобрялись в Москве (82,5 тысячи), Подмосковье (66,8 тысячи), Краснодарском крае (56,3 тысячи), Свердловской области (47,5 тысячи) и Ростовской области (46,8 тысячи).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за одиннадцать месяцев 2024 года в России было выдано 1 501 600 кредитов на покупку автомобилей. Это на 67,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
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