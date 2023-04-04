Кнайсль предупредила о трудностях в случае запрета США на экспорт СПГ
Евросоюз ожидают трудности в случае введения США запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом политик написала в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что на фоне сокращения поставок нефти из стран ОПЕК+, американские производители сланцевой нефти вряд ли смогут восполнить нехватку сырья, отмечает телеканал «360». О сокращении экспорта СПГ не сообщалось, однако компании-добытчики указывали, что намерены сфокусироваться на дивидендах, а не расширении добычи.
«Если США запретят экспорт СПГ, чтобы поддерживать цены на низком уровне, то все новомодные импортеры ЕС встанут перед сложным выбором», — подчеркнула Кнайсль.
Экс-министр предупредила, что «худшее еще впереди», пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru