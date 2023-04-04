Кнайсль предупредила о трудностях в случае запрета США на экспорт СПГ

Евросоюз ожидают трудности в случае введения США запрета на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом политик написала в Twitter.

Белый дом назвал «неразумным» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ранее СМИ сообщили, что на фоне сокращения поставок нефти из стран ОПЕК+, американские производители сланцевой нефти вряд ли смогут восполнить нехватку сырья, отмечает телеканал «360». О сокращении экспорта СПГ не сообщалось, однако компании-добытчики указывали, что намерены сфокусироваться на дивидендах, а не расширении добычи.

«Если США запретят экспорт СПГ, чтобы поддерживать цены на низком уровне, то все новомодные импортеры ЕС встанут перед сложным выбором», — подчеркнула Кнайсль.

Экс-министр предупредила, что «худшее еще впереди», пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортГазНефтьСШАЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры