Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков
Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков, подсчитали аналитики ресурса «Чек Индекс».
Так, средняя стоимость ягоды по стране с 1 по 22 мая составила 588 рублей. В Москве килограмм клубники стоит 651 рубль. Из-за погодных условий на рынке заканчивается клубника из Краснодарского края, а из других регионов поставки ожидают примерно через две недели.
В целом в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки. Отмечается, что специалисты также зафиксировали поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных, передает «Радиоточка НСН».
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