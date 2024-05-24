Клубника в России подорожала на 20% из-за весенних заморозков

В целом в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседание оперативного штаба.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки. Отмечается, что специалисты также зафиксировали поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных, передает «Радиоточка НСН».

