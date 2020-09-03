Клименко: Новый налог заставит людей уйти с «Авито»

Идея налогообложения в размере 13% (НДФЛ) на доход от продажи поддержанных вещей через соцсети и специальные интернет-площадки активно обсуждается в СМИ. Газета «Ведомости» пишет, что автором такой идеи выступает Минфин. Но в самом ведомстве утверждают, что никаких новых налогов вводить не планируется.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью НСН отметил, что возможное введение нового налога заставит людей уйти с «Авито» или «Юлы».

«Если о прямом прочтении этой инициативы, то, платформы, конечно, пострадают. Продавцы оттуда уйдут. Люди будут проводить сделки, просто минуя все официальные каналы, а лично в кэш. Это будет ущерб для самих площадок, а вот для самой коммерции, видимо, ущерба не будет, потому что, если человек хочет купить айпод или смартфон, он все равно его купит», - считает собеседник НСН.