Клименко: Новый налог заставит людей уйти с «Авито»
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что Минфин не сможет отличить продажу старого дивана от торговли магазинов через интернет-платформы.
Идея налогообложения в размере 13% (НДФЛ) на доход от продажи поддержанных вещей через соцсети и специальные интернет-площадки активно обсуждается в СМИ. Газета «Ведомости» пишет, что автором такой идеи выступает Минфин. Но в самом ведомстве утверждают, что никаких новых налогов вводить не планируется.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью НСН отметил, что возможное введение нового налога заставит людей уйти с «Авито» или «Юлы».
«Если о прямом прочтении этой инициативы, то, платформы, конечно, пострадают. Продавцы оттуда уйдут. Люди будут проводить сделки, просто минуя все официальные каналы, а лично в кэш. Это будет ущерб для самих площадок, а вот для самой коммерции, видимо, ущерба не будет, потому что, если человек хочет купить айпод или смартфон, он все равно его купит», - считает собеседник НСН.
Клименко пояснил, что идея должна исходить не от Минфина, а от налоговой инспекции. Но в любом случае, по его словам, она направлена на обычных пользователей, которые «пытаются продать старый диван», а против магазинов и коммерческих структур, которые развернули интернет-торговлю в сети, но не платят налоги с доходов. Он подчеркнул, что отделить честных продавцов от магазинов, если и возможно, то только по количеству звонков, но кто их будет отслеживать, непонятно.
«Безусловно, на "Авито" есть магазины, которые пытаются осуществлять коммерческую деятельность под видом частных сделок. Минфин будет пытаться отрегулировать эту историю. Это не первый раз возникает вопрос налогообложения тех сделок, которые маскируются под сделки между частными людьми. Налоговая инспекция выступала против этого. Мне кажется, что это задача нерешаемая так в лоб, как этого хочет Минфин. Давно пытались этот вопрос решить, но пока не вижу способов, которые могут привести к победе», - резюмировал Клименко.
«Юла» дает возможность пользователям бесплатно разместить объявление о продаже, но при этом не выступает участником процесса купли и продажи.
В пресс-службе «Авито» ответили агентству РИА Новости, что продавец сам отвечает за налогообложение своих доходов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие у Шри-Ланки танкеру
- Мишустин заверил в полной поддержке Москвой суверенитета Белоруссии
- Лукашенко заявил о фальсификации Берлином и Варшавой факта отравления Навального
- В Кремле считают, что отравление Навального никому не выгодно в России
- Акция памяти жертв Беслана началась в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru