Китайский автопроизводитель JAC установил новый рекорд продаж в России

Отмечается, что продажи китайского бренда на российском авторынке в первому полугодии 2024 года выросли на 11%. Число проданных машин JAC в России почти достигло пяти тысяч экземпляров.

Как отмечает пресс-служба компании, этот рост стал лучшим показателем за всю историю автопроизводителя из Поднебесной за этот период. Ключевым фактором, повлиявшим на резкий рост продаж, стал лифтбек JAC J7. Только на эту модель пришлось 25% от общего объема продаж, что делает ее самым продаваемым автомобилем JAC в России.

Гибридные машины российской сборки привлекут россиян «лучшей ценой» в 2,9 миллиона рублей, до этого на рынке были предложения по 8-10 миллионов рублей, рассказал ранее «Радиоточке НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

