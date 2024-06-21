Китай ввел санкции против американской Lockheed Martin
Китай ввел санкции в отношении американской компании Lockheed Martin. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.
Ограничения против военно-промышленного предприятия связаны с продажей вооружений Тайваню. Санкции касаются движимого, недвижимого и других видов имущества Lockheed Martin в Китае, а также активов руководства компании, в том числе исполнительного директора Джеймса Текрита и операционного директора Фрэнка Сент-Джона.
«Запретить организациям и частным лицам на территории нашей страны осуществлять с ними соответствующие сделки, сотрудничество и иную деятельность; визы выдаваться не будут, а въезд (включая Гонконг и Макао) будет запрещен», — подчеркнули в МИД КНР.
Ранее США объявили о контрактах на $360,2 млн на продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V, барражирующих боеприпасов Switchblade 300 и сопутствующего оборудования, американские законодатели должны изучить договоренности о поставках в течение 30 дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru