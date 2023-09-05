Китай в июле поставил в Россию автомобилей на рекордную сумму

Китай в июле поставил в Россию автомобилей на 1,06 миллиарда долларов, это рекордная сумма, передает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

В прошлом месяце этот показатель составил 1,03 миллиарда, тогда эта сумма была рекордом.