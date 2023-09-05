Китай в июле поставил в Россию автомобилей на рекордную сумму
Китай в июле поставил в Россию автомобилей на 1,06 миллиарда долларов, это рекордная сумма, передает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
В прошлом месяце этот показатель составил 1,03 миллиарда, тогда эта сумма была рекордом.
Самыми продаваемыми в России китайскими машинами стали автомобили привычных марок Chery, Geely и Haval. Об этом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он допустил экспорт на российский рынок новых китайских марок автомобилей в этом году.
Ранее издание РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза (на 543%) больше, чем за аналогичный период прошлого года ($715 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru