Китай в июле поставил в Россию автомобилей на рекордную сумму

Китай в июле поставил в Россию автомобилей на 1,06 миллиарда долларов, это рекордная сумма, передает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

В прошлом месяце этот показатель составил 1,03 миллиарда, тогда эта сумма была рекордом.

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Самыми продаваемыми в России китайскими машинами стали автомобили привычных марок Chery, Geely и Haval. Об этом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он допустил экспорт на российский рынок новых китайских марок автомобилей в этом году.

Ранее издание РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза (на 543%) больше, чем за аналогичный период прошлого года ($715 млн).

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ФОТО: РИА Новости /
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