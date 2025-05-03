Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию

Белоруссия, Бразилия и Китай стали главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения платформы ООН Comtrade, статистических порталов государств и открытые данные.

Всего за 2024 год РФ закупила мяса примерно на $2,2 млрд. Самую большую долю - 56,5% ($1,3 млрд) - в импорте заняла Белоруссия. Второй стала Бразилия с продажами в 18,1%, на $404,3 млн. Третье место в российском импорте занял Китай, который за год увеличил поставки в 3,9 раза, до $125,8 млн, и нарастил свою долю до 5,6%.

Также в число основных поставщиков мяса в Россию вошли Парагвай (4,3%, $95,9 млн), Швейцария — (3,6%, $81,2 млн), Аргентина (3,5%, $78 млн).

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут временно ограничить экспорт мясной продукции, чтобы предотвратить рост цен в связи с майскими праздниками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

