США сократили поставки СПГ в Европу до двухлетнего минимума

Доля США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) сократилась до 14%, что стало антирекордом с августа 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

На Россию пришлось 15% в импорте, расчеты проводились в мае 2024 года. Также с начала года Европа нарастила закупки российского трубопроводного газа на 27%.