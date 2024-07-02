США сократили поставки СПГ в Европу до двухлетнего минимума

Доля США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) сократилась до 14%, что стало антирекордом с августа 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

На Россию пришлось 15% в импорте, расчеты проводились в мае 2024 года. Также с начала года Европа нарастила закупки российского трубопроводного газа на 27%.

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В целом Россия заняла четвертое место по экспорту сжиженного природного газа, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет Международной ассоциации импортеров СПГ.

До этого Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты. Евросоюзу нечем заменить сжиженный природный газ (СПГ) из России, поэтому ограничение его поставок приведет к росту цен, заявил в связи с этим директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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