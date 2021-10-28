Китай попросил Россию почти вдвое увеличить поставки электроэнергии
Китай направил российскому холдингу ПАО «Интер РАО» официальное обращение с просьбой увеличить поставки электроэнергии в ноябре и декабре. Об этом сообщила член правления энергетической компании Александра Панина.
«555 млн кВт.ч заявка в месяц на ноябрь и декабрь. Почти удваивают», — цитирует Панину «Интерфакс».
Член правления «Интер РАО» сообщила, что заявка китайской стороны будет почти полностью удовлетворена, и по итогам нынешнего года холдинг рассчитывает выйти на рекордные объемы поставок электроэнергии в Китай.
Панина добавила, что объемы поставок на следующий год пока не обсуждались.
Российская энергетическая компания на фоне энергокризиса в северных провинциях Китая с 1 октября вдвое увеличила экспорт электроэнергии в КНР (по сравнению с плановыми объемами на 2021 год и поставками в октябре прошлого года).
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