Китай попросил Россию почти вдвое увеличить поставки электроэнергии

«555 млн кВт.ч заявка в месяц на ноябрь и декабрь. Почти удваивают», — цитирует Панину «Интерфакс».

Член правления «Интер РАО» сообщила, что заявка китайской стороны будет почти полностью удовлетворена, и по итогам нынешнего года холдинг рассчитывает выйти на рекордные объемы поставок электроэнергии в Китай.

Панина добавила, что объемы поставок на следующий год пока не обсуждались.

Российская энергетическая компания на фоне энергокризиса в северных провинциях Китая с 1 октября вдвое увеличила экспорт электроэнергии в КНР (по сравнению с плановыми объемами на 2021 год и поставками в октябре прошлого года).

