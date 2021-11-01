Кишинёв анонсировал подписание соглашения с Москвой о погашении долга «Молдовагаза»

Россия и Молдавия до 1 мая 2022 года заключат договор о возмещении задолженности компании «Молдовагаз». Об этом объявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

Он уточнил, что до момента подписания документа будет организован независимый аудит образовавшейся задолженности. При этом Спыну подчеркнул, что при обсуждении нового соглашения по голубому топливу вопрос долгов со стороны Приднестровья не поднимался.