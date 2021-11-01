Кишинёв анонсировал подписание соглашения с Москвой о погашении долга «Молдовагаза»
Россия и Молдавия до 1 мая 2022 года заключат договор о возмещении задолженности компании «Молдовагаз». Об этом объявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
Он уточнил, что до момента подписания документа будет организован независимый аудит образовавшейся задолженности. При этом Спыну подчеркнул, что при обсуждении нового соглашения по голубому топливу вопрос долгов со стороны Приднестровья не поднимался.
По оценке «Газпрома», задолженность молдавской стороны за уже поставленное топливо, с учетом просрочки платежей, превышает 700 миллионов долларов. Спыну уточнил, что Кишинев и «Газпром» договорились о неприменении санкций к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз».
Сегодня «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту через территорию Украины. В конце октября Кишинев и российский концерн всё-таки пришли к компромиссу после нескольких безрезультатных раундов переговоров и согласовали продление контракта на пять лет.
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