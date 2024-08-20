Киргизский «Керемет Банк» ввел ограничения для трех российских банков

Киргизский «Керемет Банк» приостановил денежных переводов через мобильные приложения российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-банк», а также через Национальную систему платежных карт России (НСПК), следует из заявления на сайте компании.

Эта мера введена на неопределенный срок и касается переводов в обе стороны. Контрольный пакет акций «Керемет Банка» принадлежит министерству финансов Киргизии.

MBank из Киргизии приостановил переводы через банки России

В то же время переводы остаются доступными через международные системы «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим».

Проблемы с проведением финансовых операций россиян в зарубежных банках начались в 2022 году после введения санкций, связанных с военными действиями на Украине. Российские власти считают эти санкции незаконными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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