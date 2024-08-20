Киргизский «Керемет Банк» ввел ограничения для трех российских банков

Киргизский «Керемет Банк» приостановил денежных переводов через мобильные приложения российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-банк», а также через Национальную систему платежных карт России (НСПК), следует из заявления на сайте компании.

Эта мера введена на неопределенный срок и касается переводов в обе стороны. Контрольный пакет акций «Керемет Банка» принадлежит министерству финансов Киргизии.