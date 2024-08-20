Киргизский «Керемет Банк» ввел ограничения для трех российских банков
Киргизский «Керемет Банк» приостановил денежных переводов через мобильные приложения российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Т-банк», а также через Национальную систему платежных карт России (НСПК), следует из заявления на сайте компании.
Эта мера введена на неопределенный срок и касается переводов в обе стороны. Контрольный пакет акций «Керемет Банка» принадлежит министерству финансов Киргизии.
В то же время переводы остаются доступными через международные системы «Золотая корона», Western Union и «Юнистрим».
Проблемы с проведением финансовых операций россиян в зарубежных банках начались в 2022 году после введения санкций, связанных с военными действиями на Украине. Российские власти считают эти санкции незаконными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киргизский «Керемет Банк» ввел ограничения для трех российских банков
- Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни
- Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве
- Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом
- СМИ: В НАТО не все выполняют обещания по ускорению помощи Украине
- Суд в Петербурге арестовал 12 человек за хулиганство после конфликта таксистов
- Россия потребовала от Германии поделиться данными о деле «Северных потоков»
- Дипмиссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
- Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова
- В нескольких отделах полиции в Петербурге проходят следственные действия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru