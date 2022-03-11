Киев ведёт переговоры об «изъятии» заблокированных в ЕС $415 млрд российских резервов
Украинское руководство ведет со странами Евросоюза переговоры о том, чтобы заблокированные $415 млрд российских золотовалютных резервов были направлены на возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе военной спецоперации. Такое заявление сделал заместитель главы Минэкономики Украины Денис Кудин.
Как передают РИА Новости, замминистра заявил, что этой суммы будет достаточно, чтобы перекрыть понесенные потери. Он добавил, что правительства западных стран уже арестовали российские резервы.
Однако в российском ЦБ подобную информацию еще не подтвердили и не прокомментировали. Евросоюз еще 28 февраля запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка РФ. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, что западные страны смогут заблокировать только половину финансовых резервов ЦБ.
Ранее экономист Денис Ракша заявил, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике. Об этом он напомнил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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