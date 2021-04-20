Киев способен дать «Газпрому» дополнительные мощности для транзита газа в Евросоюз

Макогон отметил, что данное предложение неоднократно передавалось "Газпрому". По словам Макогона, для реализации этого решения компании достаточно вовремя забронировать дополнительные мощности. В качестве альтернативного способа украинский оператор предлагает дать европейским трейдерам получать газ на границе Украина - Россия.

В декабре 2019 года Украина и РФ продлили контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию. Договор действует до 2024 года, однако его можно продлить еще на 10 лет. При этом плата за пользование мощностями взимается, даже если реальная прокачка будет меньше.

