Киев способен дать «Газпрому» дополнительные мощности для транзита газа в Евросоюз

Корпорация "Газпром" может нарастить транзит газа через Украину в Евросоюз, Киев готов предоставить для этого дополнительные мощности. Об этом заявил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.

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Макогон отметил, что данное предложение неоднократно передавалось "Газпрому". По словам Макогона, для реализации этого решения компании достаточно вовремя забронировать дополнительные мощности. В качестве альтернативного способа украинский оператор предлагает дать европейским трейдерам получать газ на границе Украина - Россия.

В декабре 2019 года Украина и РФ продлили контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию. Договор действует до 2024 года, однако его можно продлить еще на 10 лет. При этом плата за пользование мощностями взимается, даже если реальная прокачка будет меньше.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссийский ГазГазпром
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