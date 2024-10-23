Киев получил от МВФ очередной транш в $1,1 млрд
Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) $1,1 млрд по четырехлетней программе в рамках механизма расширенного кредитования с финансированием в $15,6 млрд. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«Около $1,1 млрд от МВФ уже поступило... Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера», — подчеркнул политик.
В июне Киев получил от МВФ транш в размере $2,2 млрд, он стал четвертым для Украины по механизму расширенного кредитования.
Ранее Шмыгаль заявил, что Международный валютный фонд начал процесс пятого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru