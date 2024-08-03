Кения стала лидером по приросту вакансий у работодателей из России
Кения по итогам перых шести месяцев заняла первое место по приросту предложения о работе от российских работодателей, передает РБК со ссылкой на hh.ru.
Так, количество вакансий в России для кенийцев в январе-июне выросло на 3842% год к году. На втором месте - Зимбабве с приростом предложений на 1400%. Тройку лидеров замыкает Камерун с ростом предложений на 829%.
В топ-5 также попали Замбия и Алжир. Прирост вакансий у российских работодателей составил 700% и 575% соответственно.
Ранее РБК со ссылкой на замглавы столичного Дептранса Владимира Макарова ранее сообщило, что в Москве с 12 августа введут аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До 1 марта аттестация будет предварительной, после – уже обязательной. Водителям нужно правильно ответить на 8 вопросов из 10. Тестировать их будут на знание правил перевозки пассажиров и багажа такси, порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также городских достопримечательностей и путей подъезда к ним.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru