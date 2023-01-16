Казначейство США заявило о «странных транзакциях» российских бизнесменов перед 24 февраля

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало отчет о финансовых транзакциях, которые совершали российские бизнесмены перед начало спецоперацией на Украине.

В отчете указывается, что некоторые предприниматели передали свои активы детям или другим родственникам, также фиксировались крупные переводы средств детям, которые учились в США. Утверждается, что средства тратились на крупные покупки недвижимости в Соединенных Штатах.