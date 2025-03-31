Бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей

Федеральный бюджет России за два первых месяца текущего года исполнен с дефицитом в 3,841 триллиона рублей. Такие данные появились на официальном сайте Федерального казначейства.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство финансов оценивало исполнение бюджета за январь – февраль с дефицитом на один с лишним триллион меньше. Расхождение вызвано меньшей суммой дохода, по данным казначейства, на 1,421 триллиона рублей.