Бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей
Федеральный бюджет России за два первых месяца текущего года исполнен с дефицитом в 3,841 триллиона рублей. Такие данные появились на официальном сайте Федерального казначейства.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство финансов оценивало исполнение бюджета за январь – февраль с дефицитом на один с лишним триллион меньше. Расхождение вызвано меньшей суммой дохода, по данным казначейства, на 1,421 триллиона рублей.
Минфин представил плановую статистику по доходам с учетом платежей, которые поступили на единый налоговый счет по данным на 1 марта. Последним рабочим днем февраля и последним днем уплаты налогов была пятница, 28. В связи с этим не все платежи в бюджет могли быть зачислены данной датой. Таким образом, они были учтены только в следующем месяце.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по обнародованным ранее данным казначейства, федеральный бюджет за январь исполнен с дефицитом в 721 миллиард рублей. Исходя из этой цифры, дефицит бюджета в феврале сложился в размере 3,202 триллиона рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков заявил о DDoS-атаке на «Ростелеком» в Белгородской области
- Названы регионы России, жители которых читают юмористическую литературу
- Открывший стрельбу в центре Благовещенска арестован
- Ле Пен признали виновной по делу о парламентских ассистентах
- В работе приложения «Метро Москвы» произошел сбой
- Украина получила от МВФ еще около $400 млн
- Мотосезон в Москве официально откроется 26 апреля фестивалем мотоциклов
- Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина
- Трем российским велосипедистам присвоили нейтральный статус
- Бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru