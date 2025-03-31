Бюджет РФ в январе-феврале исполнен с дефицитом 3,8 трлн рублей

Федеральный бюджет России за два первых месяца текущего года исполнен с дефицитом в 3,841 триллиона рублей. Такие данные появились на официальном сайте Федерального казначейства.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство финансов оценивало исполнение бюджета за январь – февраль с дефицитом на один с лишним триллион меньше. Расхождение вызвано меньшей суммой дохода, по данным казначейства, на 1,421 триллиона рублей.

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Минфин представил плановую статистику по доходам с учетом платежей, которые поступили на единый налоговый счет по данным на 1 марта. Последним рабочим днем февраля и последним днем уплаты налогов была пятница, 28. В связи с этим не все платежи в бюджет могли быть зачислены данной датой. Таким образом, они были учтены только в следующем месяце.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по обнародованным ранее данным казначейства, федеральный бюджет за январь исполнен с дефицитом в 721 миллиард рублей. Исходя из этой цифры, дефицит бюджета в феврале сложился в размере 3,202 триллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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