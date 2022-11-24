Путин предложил учредить ежегодную премию для учёных и инженеров

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию для учёных и инженеров, а также компаний в сфере искусственного интеллекта.

Путин призвал к прорыву в развитии искусственного интеллекта

На международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» он выразил мнение, что вручить её можно было бы уже в 2023 году, на следующей конференции

«Предлагаю учредить ежегодную премию молодым учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта. И ещё одну премию за успехи в области внедрения искусственного интеллекта - также ежегодно вручать отечественным компаниям, предприятиям, регионам и городам», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не должна отменять украинскую культуру, как это делает Украина с российской, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремияКонференцияИскусственный ИнтеллектВладимир Путин
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