Путин предложил учредить ежегодную премию для учёных и инженеров

На международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» он выразил мнение, что вручить её можно было бы уже в 2023 году, на следующей конференции

«Предлагаю учредить ежегодную премию молодым учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта. И ещё одну премию за успехи в области внедрения искусственного интеллекта - также ежегодно вручать отечественным компаниям, предприятиям, регионам и городам», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не должна отменять украинскую культуру, как это делает Украина с российской, сообщает «Свободная пресса».