Казахстан временно прервал транзит нефти через Россию

Казахстан вынужденно приостановил транзит нефти через территорию России в связи со сбоями в электроснабжении из-за низкой температуры воздуха. Сильные морозы накрыли север Казахстана, обесточены две области, в том числе и нефе-перегонная система, которая подаёт топливо в структуру компании «Транснефть».

Прокачка нефти возобновится после восстановления работы линий электропередачи, проинформировал советник президента российской трубопроводной монополии Игорь Демин.

Пресс-секретарь уточнил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января зафиксировано около 50 ограничений в связи с аномальными морозами на месторождениях Сибири. Однако в целом отклонения не столь велики, их предполагается компенсировать до конца текущего месяца.

Поставки на нефтеперерабатывающие заводы РФ осуществляются согласно плану за исключением Комсомольского НПЗ. Он ограничил приём из-за задержки с вывозом готовой продукции по железной дороге.

