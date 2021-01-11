Казахстан временно прервал транзит нефти через Россию
Казахстан вынужденно приостановил транзит нефти через территорию России в связи со сбоями в электроснабжении из-за низкой температуры воздуха. Сильные морозы накрыли север Казахстана, обесточены две области, в том числе и нефе-перегонная система, которая подаёт топливо в структуру компании «Транснефть».
Прокачка нефти возобновится после восстановления работы линий электропередачи, проинформировал советник президента российской трубопроводной монополии Игорь Демин.
Пресс-секретарь уточнил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января зафиксировано около 50 ограничений в связи с аномальными морозами на месторождениях Сибири. Однако в целом отклонения не столь велики, их предполагается компенсировать до конца текущего месяца.
Поставки на нефтеперерабатывающие заводы РФ осуществляются согласно плану за исключением Комсомольского НПЗ. Он ограничил приём из-за задержки с вывозом готовой продукции по железной дороге.
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