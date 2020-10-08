Казахстан стал ведущим импортёром продукции АПК Подмосковья
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в страны СНГ за семь месяцев текущего года превысил 415 млн долларов, а это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие цифры привели в Минсельхозпроде региона, сообщает «Радио 1».
Там отметили, что ведущий импортер пищевой продукции агропромышленного комплекса Подмосковья среди стран СНГ – это Казахстан, доля в общем объеме экспорта – 37,5%. Далее, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, расположились Белоруссия, Украина, Азербайджан и Узбекистан.
Наиболее значимый прирост в денежном выражении дал экспорт в Молдавию – 31,42%, добавили в Минсельхозпроде региона.
Ранее сообщалось, что продукцию агропромышленного комплекса российской столицы начали чаще приобретать зарубежные страны, общий объем экспорта АПК превысил 980 миллионов долларов США. Такая информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
Согласно статистики, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наибольшей популярностью готовая пищевая продукция из Москвы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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