Казахстан стал ведущим импортёром продукции АПК Подмосковья

Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в страны СНГ за семь месяцев текущего года превысил 415 млн долларов, а это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Такие цифры привели в Минсельхозпроде региона, сообщает «Радио 1».

Там отметили, что ведущий импортер пищевой продукции агропромышленного комплекса Подмосковья среди стран СНГ – это Казахстан, доля в общем объеме экспорта – 37,5%. Далее, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, расположились Белоруссия, Украина, Азербайджан и Узбекистан.

Наиболее значимый прирост в денежном выражении дал экспорт в Молдавию – 31,42%, добавили в Минсельхозпроде региона.