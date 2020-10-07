Подмосковье занимает второе место в России по производству сыра
Московская область находится на втором месте в России по производству сыра.
Кроме того, Подмосковье занимает третье место по площади тепличных комплексов, доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в рамках открывшейся XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Видеоконференция была организована в Центре геномной селекции агропромышленного холдинга «Мираторг», который в числе 20 подмосковных предприятий участвует в выставке. Центр входит в топ-10 мировых генетических сельскохозяйственных лабораторий по производительности, передает «Радио1».
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