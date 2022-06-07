Казахстан переименует нефть на экспорт, чтобы дистанцироваться от России
Казахстан переименовал марку нефти на экспорт, чтобы не ассоциироваться с российской смесью Urals на фоне западных санкций. Об этом рассказал зампредседателя правления нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Даурен Карабаев.
Новый бренд KEBCO расшифровывается как Kazakhstаn Export Blend Crude Oil. Карабаев подчеркнул на брифинге для журналистов, что сложностей с реализацией своей нефти у страны пока что не было, однако на всякий случай в сопроводительных документах и в сертификате на происхождение товара казахстанские компании будут писать KEBCO, чтобы подчеркнуть местное происхождение товара, «и чтобы вопросов не возникало».
Ранее Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В него включили постепенный отказ от российской нефти в течение 8 месяцев, под эмбарго не попала Венгрия.
Президент США Джо Байден ранее во вторник объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
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