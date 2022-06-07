Казахстан переименует нефть на экспорт, чтобы дистанцироваться от России

Новый бренд KEBCO расшифровывается как Kazakhstаn Export Blend Crude Oil. Карабаев подчеркнул на брифинге для журналистов, что сложностей с реализацией своей нефти у страны пока что не было, однако на всякий случай в сопроводительных документах и в сертификате на происхождение товара казахстанские компании будут писать KEBCO, чтобы подчеркнуть местное происхождение товара, «и чтобы вопросов не возникало».

Ранее Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В него включили постепенный отказ от российской нефти в течение 8 месяцев, под эмбарго не попала Венгрия.

Президент США Джо Байден ранее во вторник объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

