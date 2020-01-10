Касперская пообещала побороться за свои сотни миллионов из Нэклис-Банка
Президент группы компаний InfoWatch, владевшая крупной долей Нэклис-Банке, заявила в эфире НСН, что инцидент отбил у нее желание входить в долю каких-либо кредитных организаций.
Банк России 10 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Нэклис-Банк». Отмечается, что 64% долей банка принадлежат президенту группы компаний InfoWatch Наталье Касперской через кипрскую организацию Organat Financial Ltd. В беседе с НСН она заявила, что больше не намерена приобретать доли в кредитных организациях.
«Теперь я точно не буду входить в долю банков. Конечно, будем как-то пытаться вернуть средства, делать все, что можно. Сейчас не готова сказать как именно, это было достаточно неожиданно (лишение лицензии – прим. НСН), будем думать», - сказала Касперская.
Отвечая на вопрос журналиста, о каких суммах идет речь, собеседница уточнила «о нескольких сотнях миллионов рублей».
На своей странице в Facebook Касперская отметила, что совладелицей Нэклис-Банка она стала три года назад «не по своей воле». Вложив «довольно крупный депозит» по знакомству, Наталья Касперская несколько лет исправно получала дивиденды от депозита, но «потом вдруг [банк] оказался не в состоянии его вернуть». Она поясняет, что «тогда не понимала отличий банковской деятельности от обычного бизнеса» и «необдуманно согласилась» конвертировать депозит в долю в банке.
Нэклис-Банк на 1 декабря 2019 года занимал 251 место в банковской системе РФ. По информации Центробанка кредитная организация полностью утратила свои средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, а также проводила операции, которые имеют признаки вывода активов. Таким образом образовался «портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей», уточняет регулятор. Разбирательством по данному делу займутся правоохранительные органы.
Кроме того, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, что на протяжении года влекло неоднократные ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
По распоряжению ЦБ приостановлены полномочия исполнительных органов Нэклис-Банка, аннулирована лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, назначена временная администрация Банка России. Далее планируется назначить либо конкурсного управляющего, либо ликвидатора.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Наталья Бочкарева призналась в хранении кокаина
- Началась пресс-конференция НСН на тему ирано-американского конфликта
- Сенатор объяснил, у кого и почему уменьшится пенсия в 2020 году
- Сотрудники Boeing знали о проблемах с 737 Max
- Касперская пообещала побороться за свои сотни миллионов из Нэклис-Банка