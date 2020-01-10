Касперская пообещала побороться за свои сотни миллионов из Нэклис-Банка

Банк России 10 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Нэклис-Банк». Отмечается, что 64% долей банка принадлежат президенту группы компаний InfoWatch Наталье Касперской через кипрскую организацию Organat Financial Ltd. В беседе с НСН она заявила, что больше не намерена приобретать доли в кредитных организациях.

«Теперь я точно не буду входить в долю банков. Конечно, будем как-то пытаться вернуть средства, делать все, что можно. Сейчас не готова сказать как именно, это было достаточно неожиданно (лишение лицензии – прим. НСН), будем думать», - сказала Касперская.

Отвечая на вопрос журналиста, о каких суммах идет речь, собеседница уточнила «о нескольких сотнях миллионов рублей».