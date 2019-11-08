Кашира получила статус особой экономической зоны
Постановлением правительства подмосковной Кашире присвоен статус особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это событие имеет большое значение для развития региона. По его словам, «особые экономические зоны – наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5-4% в год. Кашира – четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса, - рассказал Воробьев.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в ближайшем будущем в Кашире будет создано 600 рабочих мест. Общий объем вложений в экономику региона превысит 5,5 миллиарда рублей, планируется создание более полутора тысяч рабочих мест.
Сейчас в Подмосковье насчитывается восемьдесят инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых четыре ОЭЗ в Дубне, Фрязино, Ступино и Кашире.
Ранее НСН писала, что Подмосковье вошло в десятку самых читающих регионов России.
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