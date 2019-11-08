Кашира получила статус особой экономической зоны

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в ближайшем будущем в Кашире будет создано 600 рабочих мест. Общий объем вложений в экономику региона превысит 5,5 миллиарда рублей, планируется создание более полутора тысяч рабочих мест.

Сейчас в Подмосковье насчитывается восемьдесят инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых четыре ОЭЗ в Дубне, Фрязино, Ступино и Кашире.

Ранее НСН писала, что Подмосковье вошло в десятку самых читающих регионов России.

