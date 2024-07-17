Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года

В ведомстве отметили, что также подешевели свёкла, морковь, огурцы, репчатый лук, бананы, куриные яйца, гречка, сухие молочные смеси, баранина, свинина, сосиски и сардельки, полукопчёные и варено-копчёные колбасы, сметана, творог и детские фруктово-ягодные консервы.

Также сообщается, что за указанный период подорожали белокочанная капуста, помидоры, яблоки, сахар-песок, хлеб ржаной и пшеничный, детские овощные консервы, варёные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, рис, молоко, сыры, говядина, печенье и водка.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России объявили о проверке обоснованности цен на муку у 19 крупнейших производителей, сообщает RT.

