Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года
Картофель в России подешевел впервые с середины апреля 2024 года. Как сообщает Росстат, его стоимость в период с 9 по 15 июля снизилась на 0,3%.
В ведомстве отметили, что также подешевели свёкла, морковь, огурцы, репчатый лук, бананы, куриные яйца, гречка, сухие молочные смеси, баранина, свинина, сосиски и сардельки, полукопчёные и варено-копчёные колбасы, сметана, творог и детские фруктово-ягодные консервы.
Также сообщается, что за указанный период подорожали белокочанная капуста, помидоры, яблоки, сахар-песок, хлеб ржаной и пшеничный, детские овощные консервы, варёные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, рис, молоко, сыры, говядина, печенье и водка.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе России объявили о проверке обоснованности цен на муку у 19 крупнейших производителей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru