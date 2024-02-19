«Камаз» впервые уступил лидерство по продажам в России китайским грузовикам

«Камаз» впервые уступил месячное лидерство по продажам грузовиков в России, передает РИА Новости со ссылкой на «Автостат».

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Отмечается, что «Камаз» в январе обогнал китайский Sitrak.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевеса сил на рынке.

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