Калужский губернатор Шапша заявил о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу

Он также затруднился назвать точные сроки из-за сложности технологического процесса автопроизводства.

«Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал Шапша.

В Калужской области расположены три автозавода: «Фольксваген Груп Рус», «Вольво» и «ПСМА Рус», которым владеет альянс Stellantis и компания Mitsubishi. По словам Шапши, администрация ведет переговоры со всеми автопроизводителями о возобновлении работы автопредприятий. Он также напомнил, что причиной приостановке деятельности компаний стал разрыв логистических цепочек и проблемы с поставками комплектующих.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильные марки «Волга» и «Победа» могут вернуться на отечественный рынок. Об этом он сообщил в интервью РБК.

