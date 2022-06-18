Калужский губернатор Шапша заявил о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу
Отдельные западные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области в уже ближайшее время. Об этом в субботу, 18 июня, заявил губернатор региона Владислав Шапша РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также затруднился назвать точные сроки из-за сложности технологического процесса автопроизводства.
«Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал Шапша.
В Калужской области расположены три автозавода: «Фольксваген Груп Рус», «Вольво» и «ПСМА Рус», которым владеет альянс Stellantis и компания Mitsubishi. По словам Шапши, администрация ведет переговоры со всеми автопроизводителями о возобновлении работы автопредприятий. Он также напомнил, что причиной приостановке деятельности компаний стал разрыв логистических цепочек и проблемы с поставками комплектующих.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильные марки «Волга» и «Победа» могут вернуться на отечественный рынок. Об этом он сообщил в интервью РБК.
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