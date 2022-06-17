Глава Минпромторга заявил о возможном возрождении «Волги» и «Победы»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильные марки «Волга» и «Победа» могут вернуться на отечественный рынок. Об этом он сообщил в интервью РБК.

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Глава Минпромторга также подтвердил, что в скором времени на производство вернутся «Москвичи».

По словам Мантурова, производство отечественных автомобилей может быть реализовано на разных площадках.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтопромПобедаВолга
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