Глава Минпромторга заявил о возможном возрождении «Волги» и «Победы»
17 июня 202223:21
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильные марки «Волга» и «Победа» могут вернуться на отечественный рынок. Об этом он сообщил в интервью РБК.
Глава Минпромторга также подтвердил, что в скором времени на производство вернутся «Москвичи».
По словам Мантурова, производство отечественных автомобилей может быть реализовано на разных площадках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru