Путин: нужно обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России
Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов определил как важнейшие задачи, стоящие перед российским автопромом, президент РФ Владимир Путин, открывая в четверг 16 июня в Санкт-Петербурге совещание по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает ТАСС.
«Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», - отметил Путин.
По словам президента, в автопроме должен быть обеспечен технологический суверенитет РФ.
«Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», - уточнил глава государства.
Он также подчеркнул, что особенно важно сейчас сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный, долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях.
Президент заявил о необходимости обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России, кроме того он предложил учитывать запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйств в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную.
Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Иран вполне может помочь России качественными автозапчастями.
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