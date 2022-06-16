Путин: нужно обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России

Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов определил как важнейшие задачи, стоящие перед российским автопромом, президент РФ Владимир Путин, открывая в четверг 16 июня в Санкт-Петербурге совещание по вопросам развития автомобильной промышленности, сообщает ТАСС.

«Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», - отметил Путин.

По словам президента, в автопроме должен быть обеспечен технологический суверенитет РФ.

«Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», - уточнил глава государства.

Он также подчеркнул, что особенно важно сейчас сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный, долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях.