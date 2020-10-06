«Имитация деятельности»: Политолог поддержал идею упразднения Минэкономразвития
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что в нынешнем правительстве глава ведомства Решетников - один из самых уязвимых министров.
Минэкономразвития России, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, может быть ликвидировано. К такому выводу пришли опрошенные Ura.ru эксперты. По их оценкам, работа ведомства вызывала большие вопросы, которые только усугубились пандемией и кризисом. Теперь, считают наблюдатели, Минэку грозит как минимум пересмотр обязанностей, а максимум - полная ликвидация, как в случае с ранее упраздненными Минкавказом и Минрегионом.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что претензии экспертного сообщества адресованы лично Решетникову.
«Он изначально казался человеком не на своем месте, во многом случайным. Если говорить о его достижениях в Пермском крае, то сами пермяки критически относятся к его деятельности на посту губернатора. На посту министра он занимался больше имитацией работы, чем проблемами экономического развития: излишне оптимистичные прогнозы Решетникова, неглубокий план восстановления экономики, который серьезно критиковали эксперты. Нужно ставить вопрос либо о замене министра – ему не хватает аппаратного веса и глубины понимания ситуации. Либо, может быть, имеет смысл упразднить это министерство, передав функции вице-премьеру Андрею Белоусову. Если он занимается экономической стратегией, то все рычаги должны быть у него», - сказал Калачев.
Он отметил, что в нынешнем правительстве Решетников - один из самых уязвимых министров.
«Нужно признать кадровую ошибку. Судя по его карьерному взлету, покровители у него имеются. Но наличие покровителей недостаточно, чтобы признать человека профессионалом. Но он, совершенно точно, не пропадет», - заключил эксперт.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пандемия и следующий за ней кризис ударили по экономике страны сильнее, чем ожидало Минэкономразвития (3,9% ВВП). Минфин считает, что в текущем году ВВП упадет на уровне 4-5%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- «Я сейчас умру». Навальный о состоянии перед госпитализацией
- Кремль отреагировал на очередные обвинения Навального
- Депутат МГД Елена Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей
- Вирусолог рассказал, когда вторая волна COVID-19 в России пойдет на спад
- В Евросоюзе отозвали послов Польши и Литвы из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru