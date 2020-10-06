«Имитация деятельности»: Политолог поддержал идею упразднения Минэкономразвития

Минэкономразвития России, которое возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, может быть ликвидировано. К такому выводу пришли опрошенные Ura.ru эксперты. По их оценкам, работа ведомства вызывала большие вопросы, которые только усугубились пандемией и кризисом. Теперь, считают наблюдатели, Минэку грозит как минимум пересмотр обязанностей, а максимум - полная ликвидация, как в случае с ранее упраздненными Минкавказом и Минрегионом.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН высказал мнение, что претензии экспертного сообщества адресованы лично Решетникову.

«Он изначально казался человеком не на своем месте, во многом случайным. Если говорить о его достижениях в Пермском крае, то сами пермяки критически относятся к его деятельности на посту губернатора. На посту министра он занимался больше имитацией работы, чем проблемами экономического развития: излишне оптимистичные прогнозы Решетникова, неглубокий план восстановления экономики, который серьезно критиковали эксперты. Нужно ставить вопрос либо о замене министра – ему не хватает аппаратного веса и глубины понимания ситуации. Либо, может быть, имеет смысл упразднить это министерство, передав функции вице-премьеру Андрею Белоусову. Если он занимается экономической стратегией, то все рычаги должны быть у него», - сказал Калачев.