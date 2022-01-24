Кадыров: Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год

При этом он подчеркнул, что республика не сможет прожить самостоятельно более трех месяцев. Он напомнил, что на территории Чечни нет таких ресурсов, как газ, нефть и свет, поэтому субъект, по его словам, «не выживет без России».

Ранее Рамзан Кадыров предложил забрать Украину.

