Кадыров: Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год
В год правительство России тратит на содержание Чеченской Республики 300 миллиардов рублей. Об это в своем аккаунте в Instagram во время прямого эфира с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
При этом он подчеркнул, что республика не сможет прожить самостоятельно более трех месяцев. Он напомнил, что на территории Чечни нет таких ресурсов, как газ, нефть и свет, поэтому субъект, по его словам, «не выживет без России».
Ранее Рамзан Кадыров предложил забрать Украину.
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