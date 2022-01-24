Кадыров: Россия тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год

В год правительство России тратит на содержание Чеченской Республики 300 миллиардов рублей. Об это в своем аккаунте в Instagram во время прямого эфира с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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При этом он подчеркнул, что республика не сможет прожить самостоятельно более трех месяцев. Он напомнил, что на территории Чечни нет таких ресурсов, как газ, нефть и свет, поэтому субъект, по его словам, «не выживет без России».

Ранее Рамзан Кадыров предложил забрать Украину.

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ТЕГИ:ПравительствоРубльЧечняРоссияРамзан Кадыров
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