Кабмин направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК
Правительство направит 20 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Средства выделят из федерального бюджета для субсидирования льготных займов, предоставляемых агропромышленным предприятиям на производство и переработку сельхозпродукции. Производители смогут привлечь свыше 804 млрд рублей на льготных условиях.
Как отметил Мишустин, финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в этой сфере.
«Не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях», – подчеркнул премьер.
Ранее правительство разрешило поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» бывшей дочерней компании «Газпрома» немецкой SEFE до 2040 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru