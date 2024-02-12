Кабмин направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК

Средства выделят из федерального бюджета для субсидирования льготных займов, предоставляемых агропромышленным предприятиям на производство и переработку сельхозпродукции. Производители смогут привлечь свыше 804 млрд рублей на льготных условиях.

Как отметил Мишустин, финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в этой сфере.

«Не только наращивать объемы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях», – подчеркнул премьер.

Ранее правительство разрешило поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ» бывшей дочерней компании «Газпрома» немецкой SEFE до 2040 года, напоминает RT.

