Кабмин выделит на выплаты безработным 13,5 млрд рублей

Правительство РФ до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

Глава кабмина пояснил, что правительство по поручению Владимира Путина приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные могут получать пособия в повышенном размере, отмечает RT.

Напомним, ранее президент РФ с 1 мая поручил увеличить на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей.

Президент поручил нивелировать рост безработицы к 2021 году

Ранее стало известно, что общая численность официально зарегистрированных в России безработных с 1 апреля увеличилась в 3,5 раза. Такие данные привел глава правительства РФ Михаил Мишустин. По данным Росстата, в мае уровень безработицы в стране составил 6,1 процента против 5,8 процента в апреле и 4,7 процента в марте.

До этого Владимир Путин также указывал, что в России безработица росла не так драматично, как в остальном мире, напоминает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:БезработицаВыплатыПравительство РоссииМихаил Мишустин
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