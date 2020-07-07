Кабмин выделит на выплаты безработным 13,5 млрд рублей
Правительство РФ до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.
Глава кабмина пояснил, что правительство по поручению Владимира Путина приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные могут получать пособия в повышенном размере, отмечает RT.
Напомним, ранее президент РФ с 1 мая поручил увеличить на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей.
Ранее стало известно, что общая численность официально зарегистрированных в России безработных с 1 апреля увеличилась в 3,5 раза. Такие данные привел глава правительства РФ Михаил Мишустин. По данным Росстата, в мае уровень безработицы в стране составил 6,1 процента против 5,8 процента в апреле и 4,7 процента в марте.
До этого Владимир Путин также указывал, что в России безработица росла не так драматично, как в остальном мире, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей
- ФТС оценила сокращение поступлений от нефтегазового экспорта
- Пассажирам МЦК из-за жары начали раздавать питьевую воду
- Главред «МК» связал задержание журналиста Сафронова с «Роскосмосом»
- Кабмин выделит на выплаты безработным 13,5 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru