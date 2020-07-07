Кабмин выделит на выплаты безработным 13,5 млрд рублей

Правительство РФ до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

Глава кабмина пояснил, что правительство по поручению Владимира Путина приняло постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные могут получать пособия в повышенном размере, отмечает RT.

Напомним, ранее президент РФ с 1 мая поручил увеличить на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей.