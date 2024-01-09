Кабмин выделит фермерским хозяйствам около восьми миллиардов рублей
Премьер-министр РФ Михъаил Мишустин заявил, что в 2024 году правительство выделит на субсидии для фермерских хозяйств около восьми млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба кабина, минимальный размер для получателей гранта «Агростартап» составит 1,5 млн рублей, а направить его можно будет в том числе на покупку саженцев ягодных культур.
Субъекты РФ будут самостоятельно будут определять приоритетные для них сферы деятельности и возмещать часть понесённых аграриями затрат. В список были добавлены покупка молодняка крупного рогатого скота, посадочного материала ягодных культур и ягод у личных подсобных хозяйств.
Кроме того, в число сельскохозяйственных потребкооперативов будут включать потребительские общества, выручка которых не менее чем на 70% формируется за счёт заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции.
Для сельхозкооперативов Сибири размер возмещения затрат на приобретение техники и оборудования составит 60% вместо 50% ранее, но не более 10 млн рублей.
«Рассчитываем, что благодаря принятым решениям ещё больше наших граждан смогут организовать собственное дело. И люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания», – подчеркнул глава правительства.
Ранее Мишустин заявил, что кабмином была утверждена программп госгарантий бесплатной медпомощи на три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Киркорову
- Кабмин выделит фермерским хозяйствам около восьми миллиардов рублей
- «Союзмультфильм» пожаловался в СК из-за прав на «Чебурашку» в США
- В Париже открыли улицу в честь Дэвида Боуи
- Диана Арбенина анонсировала новый альбом группы «Ночные Снайперы»
- Россияне в конце 2023 года ходили в салоны красоты на 17% чаще, чем годом ранее
- АТОР назвал Турцию, Таиланд и Шри-Ланку главными направлениями для путешествий
- Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на три года
- ВОЗ: В секторе Газа в настоящее время частично функционируют 15 больниц из 36
- Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru