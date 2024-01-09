Кабмин выделит фермерским хозяйствам около восьми миллиардов рублей

Как сообщает пресс-служба кабина, минимальный размер для получателей гранта «Агростартап» составит 1,5 млн рублей, а направить его можно будет в том числе на покупку саженцев ягодных культур.

Субъекты РФ будут самостоятельно будут определять приоритетные для них сферы деятельности и возмещать часть понесённых аграриями затрат. В список были добавлены покупка молодняка крупного рогатого скота, посадочного материала ягодных культур и ягод у личных подсобных хозяйств.

Кроме того, в число сельскохозяйственных потребкооперативов будут включать потребительские общества, выручка которых не менее чем на 70% формируется за счёт заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции.

Для сельхозкооперативов Сибири размер возмещения затрат на приобретение техники и оборудования составит 60% вместо 50% ранее, но не более 10 млн рублей.

«Рассчитываем, что благодаря принятым решениям ещё больше наших граждан смогут организовать собственное дело. И люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания», – подчеркнул глава правительства.

Ранее Мишустин заявил, что кабмином была утверждена программп госгарантий бесплатной медпомощи на три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

