Правительство РФ утвердило план мероприятий по проведению Года семьи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством был разработан план основных мероприятий по проведению в стране Года семьи.
Как сообщает пресс-служба кабмина, в его рамках планируется разработать стратегический документ в части демографической и семейной политики на перспективу до 2030 года, а также на федеральном уровне закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных семей.
Кроме того, планируется продлить действие программы, в рамках которой при рождении третьего ребёнка направляется денежная выплата, которую семья может направить на погашение ипотеки.
Ещё один пункт посвящён вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями.
«Поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении – всегда были и остаются приоритетами для правительства», – заявил Мишустин.
Ранее Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников военной операции на Украине и членов их семей на кредитные каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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